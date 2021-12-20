У МОЗ пояснили високу смертність від британського штаму COVID

13:22 28 березень Київ, Україна

За заявою глави МОЗ Максима Степанова в інтерв'ю Радіо Свобода, збільшення в Україні випадків смертності при коронавірусній інфекції викликане тим, що останнім часом все більше випадків інфікування британським штамом, який циркулює по всій країні.

"Це зовсім інший штам вірусу... І більша кількість людей заражається цим вірусом, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний", - розповів Степанов.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що зараз у великої кількості заражених COVID-19 розвивається дуже швидко і протікає у важкій формі. Крім того, важко переносити хворобу стали і ті, хто молодший 40 років.

У коронавірусу SARS-CoV-2 існують тисячі мутацій, але дійсно небезпечних всього три. Бразильський варіант, за деякими даними, він здатний долати вироблений після зараження імунітет. Південноафриканський також виявився стійким до антитіл.

Британський штам в Європі витіснив початковий - китайський. Ця мутація оригінального коронавірусу викликає найбільші побоювання.