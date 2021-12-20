У МОЗ назвали найпоширеніше ускладнення у людей, які перехворіли на коронавірус

18:12 23 листопад Київ, Україна

Актуальні наукові дослідження свідчать, що коронавірусна хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові, внаслідок чого в кровоносній системі людини можуть утворюватися тромби.





Отже,



Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більшої частини померлих в результаті Covid-19, - наголошується в повідомленні.



Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які тяжко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.



Серед найпоширеніших симптомів тромбозу лікарі називають такі: Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило на своїй Facebook-сторінці.Отже, тромбоз є досить поширеним ускладненням для людей, які перехворіли на Covid-19. При цьому слід пам'ятати, що найчастіше тромби утворюються в глибокій вені і можуть пересуватися кровоносними судинами та потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА можуть призвести до смерті.Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більшої частини померлих в результаті Covid-19, - наголошується в повідомленні.Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які тяжко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

біль та/або чутливість в ікрах або стегні;

набряк ноги, стопи чи кісточки;

почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення та втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Щодо факторів ризику утворення тромбів особливо слід виділити такі:

куріння;

вживання протизаплідних таблеток;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

МОЗ України вкотре закликало громадян вакцинуватися, щоб уникнути ризику небезпечних ускладнень для організму внаслідок перенесення Covid-19.