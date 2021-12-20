У МОЗ назвали найпоширеніше ускладнення у людей, які перехворіли на коронавірус

Актуальні наукові дослідження свідчать, що коронавірусна хвороба нерідко призводить до порушення функцій згортання крові, внаслідок чого в кровоносній системі людини можуть утворюватися тромби.
Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило на своїй Facebook-сторінці.
Отже, тромбоз є досить поширеним ускладненням для людей, які перехворіли на Covid-19. При цьому слід пам'ятати, що найчастіше тромби утворюються в глибокій вені і можуть пересуватися кровоносними судинами та потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА можуть призвести до смерті.
Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більшої частини померлих в результаті Covid-19, - наголошується в повідомленні.
Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які тяжко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.
Серед найпоширеніших симптомів тромбозу лікарі називають такі:
Отже, тромбоз є досить поширеним ускладненням для людей, які перехворіли на Covid-19. При цьому слід пам'ятати, що найчастіше тромби утворюються в глибокій вені і можуть пересуватися кровоносними судинами та потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА можуть призвести до смерті.
Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії присутня у більшої частини померлих в результаті Covid-19, - наголошується в повідомленні.
Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які тяжко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.
Серед найпоширеніших симптомів тромбозу лікарі називають такі:
- біль та/або чутливість в ікрах або стегні;
- набряк ноги, стопи чи кісточки;
- почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.
Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення та втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
Щодо факторів ризику утворення тромбів особливо слід виділити такі:
- куріння;
- вживання протизаплідних таблеток;
- варикозне розширення вен;
- малорухливий спосіб життя;
- ожиріння;
- вагітність;
- вживання алкоголю тощо.
МОЗ України вкотре закликало громадян вакцинуватися, щоб уникнути ризику небезпечних ускладнень для організму внаслідок перенесення Covid-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі