У МОЗ анонсували нові центри масової COVID-вакцинації

В Україні помітно пожвавився процес вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. Як повідомили сьогодні, 28 травня, в Міністерстві охорони здоров'я, найближчим часом в країні відкриються три нові центри масової COVID-вакцинації населення.
Вакцинуватися в них можуть люди, що записалися в лист очікування в додатку або через сайт Дія, або ж через контакт-центр міністерства. Однак попередньо їх повинні запросити на вакцинацію телефонним дзвінком - пріоритет надаватиметься людям похилого віку.
Також в масових центрах вакцинації не можна буде самостійно вибирати препарат для щеплення.
Нові центри вакцинації розташовані в трьох містах:
- в Києві на базі Міжнародного виставкового центру;
- у Львові на базі стадіону Арена Львів;
- в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.
Всі центри працюватимуть у вихідні дні. Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації в великих приміщеннях. Аналогічні центри обіцяють відкрити і в інших великих містах, коли Україна отримає більше вакцин.
Нагадаємо, що в Україні прищепили від COVID ще 16 тисяч осіб. Напередодні щеплення від коронавірусу проводили 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.
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