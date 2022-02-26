У МОЗ анонсували нові центри масової COVID-вакцинації

18:24 28 травень Київ, Україна

В Україні помітно пожвавився процес вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. Як повідомили сьогодні, 28 травня, в Міністерстві охорони здоров'я, найближчим часом в країні відкриються три нові центри масової COVID-вакцинації населення.

Вакцинуватися в них можуть люди, що записалися в лист очікування в додатку або через сайт Дія, або ж через контакт-центр міністерства. Однак попередньо їх повинні запросити на вакцинацію телефонним дзвінком - пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Також в масових центрах вакцинації не можна буде самостійно вибирати препарат для щеплення.

"Буде доступна вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - заявили в МОЗ.

Нові центри вакцинації розташовані в трьох містах:

в Києві на базі Міжнародного виставкового центру;

у Львові на базі стадіону Арена Львів;

в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Всі центри працюватимуть у вихідні дні. Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації в великих приміщеннях. Аналогічні центри обіцяють відкрити і в інших великих містах, коли Україна отримає більше вакцин.

Нагадаємо, що в Україні прищепили від COVID ще 16 тисяч осіб. Напередодні щеплення від коронавірусу проводили 254 мобільні бригади і 1 485 пунктів вакцинації.