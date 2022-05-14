В Мічиганському університеті розповіли про ризики пацієнтів, які перехворіли на ковід

15:58 15 грудня Київ, Україна

В університеті Мічигану провели дослідження, в ході якого виявили, що пацієнти, які раніше перехворіли на коронавірусну хворобу, на 40-60% частіше знову потрапляють в стаціонар в перші два тижні в порівнянні з іншими хворими, що лікувалися в тих же лікарнях від пневмонії та серцевої недостатності.

Результати відповідного дослідження в понеділок, 14 грудня, опубліковані в журналі Journalof the American Medical Association.



Вчені перевіряли часту інформацію про те, що в перші місяці після виписки з лікарні пацієнти з COVID-19 стикаються з високим ризиком супутніх ускладнень, повторної госпіталізації і навіть смерті.



Вони протягом 60 днів після виписки стежили за станом 2200 пацієнтів, які лікувалися в 132 лікарнях мережі VA Ann Arbor Healthcare System навесні і влітку цього року. Аналогічне спостереження проводили за 1800 пацієнтами після пневмонії, не пов'язаної з COVID-19, і 3500 виписаними в той же період після лікування від серцевої недостатності.



До кінця періоду спостережень загальний ризик повторної госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19 став нижчим, ніж для двох інших захворювань. Проте, за перші два місяці 9% пацієнтів з COVID-19, які пережили госпіталізацію, померли, і майже 20 - повернулися в лікарні.



Найбільш частими причинами повторної госпіталізації були: рецидив коронавірусної інфекції - у 30% пацієнтів, і сепсис - у 8,5%. Понад 22% повторно госпіталізованих потрапили в реанімацію.



Дослідники вважають, що для багатьох пацієнтів коронавірус запускає каскади проблем, які не менш серйозні, ніж ті, які ми спостерігаємо при інших захворюваннях, і які, схоже, тривають протягом декількох тижнів і навіть місяців.



Також наголошується, що зараз, коли ситуація складніша, ніж навесні і влітку, і лікарні через перевантаження прагнуть швидше звільнити ліжка, пацієнтам треба бути особливо пильними в перші два тижні після виписки.