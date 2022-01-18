У Мексиці лікарі пересадили легені хворому на COVID-19

06:40 04 вересень Київ, Україна

У Латинській Америці вперше була проведена операція по подвійній трансплантації легенів.

У Мексиці в лікарні Christus Muguerza в Монтерреї лікарі пересадили обидві легені 57-річному пацієнтові, постраждалому від коронавірусної інфекції.



Пацієнту належить провести в лікарні ще не менше двох тижнів. Чоловіка під’єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.



Головний лікар медзакладу Анхель Мартінес Вела розповів, що зараз значну частину роботи по насиченню організму киснем виконують нові легені, проте про успіх говорити ще рано. Важливо, щоб організм не відторгнув пересаджений орган.