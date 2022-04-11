У Мексиці кількість хворих на коронавірус перевищила мільйон

15:41 15 листопада Київ, Україна

Нерадісно лунають повідомлення про рекорди, пов'язані з пандемією коронавірусу. Черговою, одинадцятою за рахунком країною, яка переступила рубіж в один мільйон хворих на коронавірус, стала Мексика. Такі дані опублікував сьогодні Університет Джонса Хопкінса.

При цьому Мексика займає четверте місце в світі за кількістю смертей від COVID-19. З початку пандемії в ній померли 98,2 тисячі інфікованих.

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом мер Мехіко Клаудія Шейнбаум оголосила про припинення програми, яка дозволила знову відкритися барам і нічним клубам, якщо вони подавали їжу, пише РБК. З 14 листопада ці заклади призупинили роботу як мінімум на два тижні.

Ресторани в Мехіко зможуть працювати до 22:00 із заповнюваністю залів не більше ніж на третину. Кінотеатри, музеї і спортзали повинні будуть закриватися о 19:00. Також в Мехіко заборонено збори більше десяти осіб, повідомляє Independent en Español.

Крім того, в мексиканській столиці діє та ж система чек-інів. Відвідувачі закладів повинні реєструвати свій номер телефону за допомогою QR-коду. Якщо пізніше з'ясується, що хтось заразився коронавірусом, іншим людям, які перебували з хворим в одному приміщенні, прийде СМС-повідомлення.

Понад один мільйон тих, що заразився, також виявили в Італії, Колумбії, Аргентині, Великобританії та Іспанії. Росія (1,9 млн осіб) в списку країн за кількістю тих, що заразилися, опустилася на шосте місце, а на п'яте з невеликою перевагою піднялася Франція (1,91 млн).

До першої трійки по хворих на COVID-19 входять США (10,9 млн), Індія (8,8 млн) і Бразилія (5,8 млн). Загальна кількість випадків коронавірусу в світі наблизилася до 54 мільйонів.