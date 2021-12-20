У курортному Бердянську посилили карантин

20:59 21 липень Київ, Україна

В одному з санаторіїв Бердянська стався спалах COVID-19 . У зв'язку з цим, керівництво міста прийняло рішення, посилити карантинні заходи і ввести ряд нових обмежень.

Відповідне рішення оголосили у вівторок, 21 липня, на засіданні позачергової регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області.

"На минулому засіданні було вирішено, що якщо не вдасться досягти стабілізації епідситуації, ми будемо змушені ввести нові обмежувальні заходи. Тому я ініціював зібрати нашу комісію позачергово. В цілому область відповідає всім вимогам впровадження адаптивного карантину. Однак, з початку липня в Бердянську різко погіршилася ситуація. У санаторії "Арктика" захворіло шість відпочиваючих. До того, ж з 11 по 15 липня захворіло ще дев'ять медиків ", - пояснив глава обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Терехов.

Зокрема, за рішенням комісії з питань ТЕБ та НС в місті посилили:

заходи з проведення дезінфекції в громадському транспорті, в місцях масового перебування людей;

заходи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я міста;

проведення планового скринінгу на Сovid-19 медичних працівників

проведення планового скринінгу на Сovid-19 медичних працівників установ охорони здоров'я міста та оздоровчих закладів, з лікуванням або роботою в яких пов'язані зареєстровані випадки захворювання;

обстеження всіх пацієнтів і медичних працівників санаторію "Арктика" методом ПЛР; медичних працівників оздоровчих закладів (за винятком санаторію "Арктика") обстеження на коронавірус КНП СМР "Бердянське ТМО" методом ІФА;

в разі необхідності вжиття заходів щодо припинення прийому відпочиваючих в санаторій "Арктика" на 14 діб з моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Крім того, главку Госпродпотребслужби спільно з Нацполіціей в Запорізькій області, а також виконкому Бердянської міськради доручили продовжити роботу щодо перевірок суб'єктів господарювання, що надають послуги в сфері торгівлі, громадського харчування, ринках тощо.



На сьогодні в Україні зафіксовано 60 166 випадки Covid-19, з них 1 518 - летальні. За добу виявлено 673 нових випадків захворювання. В Україні вже перемогли хворобу 32 199 пацієнтів.