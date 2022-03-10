У Криму рекордний приріст випадків COVID-19

15:11 15 жовтень Київ, Україна

За даними "влади" окупованого Криму, на півострові новий антирекорд по захворюваності COVID-19 за добу.

"За минулу добу в Криму виявлено 171 випадок коронавірусної інфекції... 142 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 29 - серед контактних раніше зареєстрованих випадків", - повідомив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Повідомляється, що всього на поточний період в окупованому Криму, за даними "влади", зареєстровано 6502 випадки нової коронавірусної інфекції, 107 з них привезені "з-за кордону", 128 випадків завезені з сусідньої Росії та виявлені по контакту з ними. Видужала за весь період - 3721 особа. Померли від коронавірусу, за даними російського Міністерства охорони здоров'я, 96 осіб. У Севастополі на COVID-19 захворіли 1417 осіб, видужали 944 людини, 42 людини померли.