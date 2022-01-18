У Криму зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом

У Криму продовжує зростати кількість нових випадків зараження коронавірусом, повідомляє окупаційна влада Криму, Севастополя та так зване "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим".
Загалом 16 січня на півострові виявили 148 нових випадків COVID-19, одужали 155 людей. Про кількість померлих "влада" не повідомляє.
Як відомо, у Криму з 17 січня в закладах громадського харчування, ТЦ, салонах, саунах, фітнес-центрах, театрах і кінотеатрах повинні вимагати QR-коди у відвідувачів.
Нагадаємо, міжнародні організації не можуть підтвердити правдивість даних окупаційної влади півострова. Кримські правозахисники неодноразово стверджували, що Росія спеціально занижує кількість померлих від коронавірусу. Це правозахисній організації підтвердили кримські медики.
На початку вересня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило карти з маршрутами та адресами пунктів вакцинації проти COVID-19 для кримчан, які перетинають адмінкордон з материковою Україною через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Також докладну інструкцію та інформацію, як кримчани можуть вакцинуватися на підконтрольній Україні території, розробили правозахисники КримSOS.
Загалом 16 січня на півострові виявили 148 нових випадків COVID-19, одужали 155 людей. Про кількість померлих "влада" не повідомляє.
Як відомо, у Криму з 17 січня в закладах громадського харчування, ТЦ, салонах, саунах, фітнес-центрах, театрах і кінотеатрах повинні вимагати QR-коди у відвідувачів.
Нагадаємо, міжнародні організації не можуть підтвердити правдивість даних окупаційної влади півострова. Кримські правозахисники неодноразово стверджували, що Росія спеціально занижує кількість померлих від коронавірусу. Це правозахисній організації підтвердили кримські медики.
На початку вересня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило карти з маршрутами та адресами пунктів вакцинації проти COVID-19 для кримчан, які перетинають адмінкордон з материковою Україною через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Також докладну інструкцію та інформацію, як кримчани можуть вакцинуватися на підконтрольній Україні території, розробили правозахисники КримSOS.
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