У Кропивницькому стартувала вакцинація на зупинках громадського транспорту

10:32 30 липня Київ, Україна

Відсьогодні в Кропивницькому почали роботу пункти вакцинації, розгорнуті на зупинках громадського транспорту.



Про це повідомляє пресслужба міськради.



Для вакцинації при собі потрібно мати лише паспорт.



У відомстві заявили, що в п'ятницю на щеплення запрошують жителів Завадовки і Савинивки. З 9.00 до 12.00 медики чекатимуть охочих робити щеплення на кінцевій зупинці маршруту № 8. А з 12.00 до 15.00 мобільний пункт вакцинації буде працювати на вулиці Котова.



Міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявляв, що в місті планують розгорнути додаткові пункти вакцинації від коронавірусу в тролейбусах і автобусах.



За його словами, транспорт буде оброблений дезінфектором, а також в ньому є Wi-Fi.