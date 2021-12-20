У червону зону карантину можуть потрапити 4 області

Аналіз, проведений Київською школою економіки, яка допомагає МОЗ з прогнозами за статистикою коронавируса в Україні, показав, що з 11 серпня в чотирьох областях країни можуть істотно посилити карантин. У червону зону ризикують потрапити Хмельницька, Харківська, Чернігівська та Рівненська області.

В даний момент ці регіони знаходяться в "зеленій зоні", але вони можуть покинути її через те, що в областях п'ять днів поспіль зростає число хворих коронавірусів.

"Уже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Йдеться про Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання ", - написав Тимофій Милованов, директор Київської школи економіки.

За його словами, рішення по областям буде приймати Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка збереться 7 серпня.

Як відомо, в Кабміні розділили регіони України на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони карантину.