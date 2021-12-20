У коронавірусних лікарнях Київщини 98% тяжких хворих – невакциновані

16:59 23 листопад Київ, Україна

У стаціонарах перепрофільованих медичних закладів Київської області лікуються понад 1,7 тис. хворих із підтвердженим діагнозом "коронавірус". З них кисневу підтримку отримують майже 83%, а під апаратами ШВЛ – 82 особи.

Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, повідомляє пресслужба ОДА.



«89% пацієнтів, які перебувають у лікарнях області, – невакциновані. У відділеннях інтенсивної терапії з тяжким перебігом хвороби перебувають 98% невакцинованих пацієнтів», – наголосив заступник голови ОДА.



Він підкреслив, що вакцинація на сьогодні – єдиний надійний захист від тяжкого перебігу коронавірусу та закликав мешканців, які ще не встигли вакцинуватися, зробити це якнайшвидше.



В Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.



Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Київській області виявлено 830 хворих на коронавірус, від недуги померло 27 осіб.



Зараз у Київській області працюють 205 пунктів щеплення та 33 центри масової вакцинації.



Зв'язатися з координаційним центром можна за телефоном (044) 285-65-70.