У Китаї сплеск COVID-19: Пекін запроваджує нові обмеження

Сьогодні, 11 листопада, в Китаї було виявлено 10729 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. У зв'язку з цим влада КНР оголосила локдаун і ввела інші обмеження в багатьох місцях країни.
Про це пише Associated Press.
Зокрема, у Пекіні закрили всі міські парки, багато міських шкіл перейшли на онлайн-заняття, лікарні обмежили послуги, деякі магазини та ресторани також були закриті, а їхній персонал було переведено на карантин. У той самий час у китайському мегаполісі Чунцін понад 5 мільйонів людей опинилися під локдауном.
Посилений карантин має тривати до неділі, проте, як пише AP, влада неодноразово продовжувала такі обмеження без пояснень.
Наголошується, що в КНР діє стратегія "Нульового COVID-19", яка передбачає, зокрема, вимогу проходити щоденне тестування. За даними ЗМІ, китайці переважно незадоволені цією стратегією уряду: не лише через особисті незручності, а й через падіння економіки через численні локдауни.
Про це пише Associated Press.
Зокрема, у Пекіні закрили всі міські парки, багато міських шкіл перейшли на онлайн-заняття, лікарні обмежили послуги, деякі магазини та ресторани також були закриті, а їхній персонал було переведено на карантин. У той самий час у китайському мегаполісі Чунцін понад 5 мільйонів людей опинилися під локдауном.
Посилений карантин має тривати до неділі, проте, як пише AP, влада неодноразово продовжувала такі обмеження без пояснень.
Наголошується, що в КНР діє стратегія "Нульового COVID-19", яка передбачає, зокрема, вимогу проходити щоденне тестування. За даними ЗМІ, китайці переважно незадоволені цією стратегією уряду: не лише через особисті незручності, а й через падіння економіки через численні локдауни.
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