11:35 07 вересня Київ, Україна





Інгаляційну вакцину використовуватимуть у Китаї для введення бустерної дози. Її схвалили для екстреного використання.



Препарат називається Convidecia Air, його розробила компанія CanSino. Вона працює за тим же принципом, як вакцина для ін'єкцій, але щоб її отримати, досить просто один раз вдихнути препарат через рот. Після того, як вакцина потрапляє у легені, вона стимулює імунітет слизової оболонки органу. У Китаї схвалили інгаляційну вакцину проти COVID-19 , пише BBC. Це перша країна, де застосовуватиметься вакцина такого типу.Інгаляційну вакцину використовуватимуть у Китаї для введення бустерної дози. Її схвалили для екстреного використання.Препарат називається Convidecia Air, його розробила компанія CanSino. Вона працює за тим же принципом, як вакцина для ін'єкцій, але щоб її отримати, досить просто один раз вдихнути препарат через рот. Після того, як вакцина потрапляє у легені, вона стимулює імунітет слизової оболонки органу.

За даними розробника, щоб застосувати Convidecia Air, достатньо вдихнути її через рот. Вакцина викликає комплексний імунний захист у відповідь на SARS-CoV-2 вже після одного вдиху, стверджують у CanSino.



Інгаляційні вакцини, окрім Китаю, розробляють, зокрема, у Великій Британії, США та Україні.