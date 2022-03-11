У Китаї виявлені нові види коронавірусу у кажанів

14:15 11 червень Київ, Україна

Китайські дослідники заявили, що виявили штами нових коронавірусів у кажанів, в тому числі один, який, можливо, генетично є подібним до Covid-19

Про це пише CNN.



За словами експертів, нові види коронавірусної інфекції, знайдені у кажанів в провінції Юньнань, розташованій на південному заході Китаю, можуть поширюватися серед людей.



Вчені з університету Шаньдуна зібрали зразки у невеликих лісових кажанів в період з травня 2019 року по листопад 2020 року і з'ясували, що це 24 нових геноми коронавірусу з різних видів кажанів, а чотири з них подібні до SARS-CoV-2.



Таким чином, експерти прийшли до висновків, що інфекція продовжує поширюватися серед цього виду тварин.



Нагадаємо, молекулярні біологи виявили в крові кажанів, що живуть в печері на сході Таїланду, частки коронавірусу, що виявилися схожими за структурою з геномом на SARS-CoV-2.