У Китаї почалася масова вакцинація проти COVID-19

08:19 28 вересень Київ, Україна

25 вересня представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Чжен Чжунвей заявив, що влада країни заручилися розумінням і підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо початку масової вакцинації громадян Китаю.



Подробиці про програму вакцинації чиновник не привів, уточнивши, що країна готова до кінця року виготовити 610 млн доз.



За даними агентства, щеплення зроблені сотням тисяч співробітників медичної галузі та іншим особам з високим ризиком зараження.



Помічниця генерального директора ВООЗ Маріанжела Сімао на пресконференції в Женеві 25 вересня уточнила, що у Китаю є автономне право використовувати медичні препарати в надзвичайних ситуаціях, що не вимагає затвердження.



Експерти, опитані The New York Times, висловили занепокоєння у зв'язку з масовою вакцинацією препаратом, безпеку якого не доведено. Виходить, що тестування вакцини проводиться поза звичайним процесом випробувань ліків і в небачених масштабах, такий поспіх Китаю незрозумілий, пише видання. Крім того, незрозуміло, чи не виявляється тиск на співробітників фармкомпаній і державних відомств Китаю, коли їм пропонують зробити щеплення, сказано в публікації.



У Китаї чотири компанії оголосили про перехід до фінальної стадії тестування вакцини від COVID-19.



За даними ВООЗ, у світі 31 компанія, яка розробляє вакцини проти коронавірусу, вже перейшла до клінічних випробувань на людях. При цьому в організації кажуть, що не очікують повсюдної вакцинації раніше середини 2021 року.



