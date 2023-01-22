08:37 22 січня Київ, Україна

У Китаї 80% населення хворіють, або перехворіли на COVID-19 під час останнього спалаху.. Про це у суботу, 21 січня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що у зв'язку з цим ймовірність різкого зростання випадків зараження в Китаї в найближчі два-три місяці є малоймовірною.

"Масове переміщення людей під час новорічних свят, що продовжуються, може призвести до подальшого поширення пандемії, підштовхнувши зростання інфікованих у деяких районах, але друга хвиля COVID у найближчому майбутньому малоймовірна", - заявив головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань У Цзунью.

За даними уряду, станом на 12 січня близько 60 тисяч людей померли в лікарнях від наслідків коронавірусу через місяць після того, як Китай скасував свою політику нульової толерантності до коронавірусу.

Деякі експерти заявили, що ця цифра, ймовірно, значно занижена, оскільки вона не включає тих, хто вмирає вдома, і тому, що багато лікарів заявили, що їм не рекомендується вказувати COVID як причину смерті.

Раніше повідомлялося, що нова хвиля Covid-19 у Китаї загрожує бізнесу Apple і може спричинити перебої у виробництві iPhone.