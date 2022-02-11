У Києві понад 30 шкіл пішли на «дистанційку»

17:03 21 вересень Київ, Україна

Київська обласна державна адміністрація опублікувала дані, згідно з якими на дистанційну форму навчання перевівся 31 заклад загальної середньої освіти. Згідно зі списками в них навчається понад 13 тисяч учнів.

"Переведено на дистанційну форму навчання 31 заклад загальної середньої освіти, в яких 13 939 учнів", - сказано в ньому.

144 окремих класи у 81 школі Київської області також переведені на дистанційне навчання через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить 17 908 осіб.

Станом на понеділок, 21 вересня, у 112 навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання коронавірусною інфекцією у працівників і учнів. Також 17 закладів дошкільної освіти закриті на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Києві 20 вересня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 275 осіб до 19 758, померлих - на 2 до 318.