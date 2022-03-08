У Києві зберігається високий рівень захворюваності на коронавірус

12:43 11 жовтень Київ, Україна

Столиця України потерпає від високого рівня захворюваності на коронавірус. За останню добу померла рекордна кількість хворих - 12 осіб. Крім того, за словами мера столиці Віталія Кличка, з початку пандемії від коронавірусу помер 481 киянин. За цю ж минулу добу в Києві зафіксували 502 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Серед нових хворих 290 жінок у віці від 19 до 85 років, 188 чоловіків від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 17 медиків.

У лікарні госпіталізовано 60 осіб, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 27 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Одужали за добу 75 осіб. Всього коронавірус подолали 9 702 жителі Києва.

Нагадаємо, за минулі 24 години в Україні виявили 4 768 нових випадків COVID-19. Це майже на тисячу менше вчорашнього показника. Померли 85 осіб, видужали - 937 пацієнтів.

Напередодні в Міністерстві охорони здоров'я заявили про рекордну госпіталізацію хворих з коронавірусом. За минулу добу до лікарень потрапили 990 пацієнтів з COVID-19.