У Києві знову заборонять роботу ресторанів

Подальше погіршення епідеміологічної ситуації в столиці може привести до того, що столиця перейде з жовтою карантинної зони в помаранчеву вже з першого серпня.
Завтра буде прийнято остаточне рішення з питання віднесення Києва до зони адаптивного карантину.
Відзначимо! Україна планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.
Жовта зона аналогічна до зеленої, але вже є попереджувальною. Заборонено відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи.
Помаранчева зона, крім вищезгаданих обмежень, передбачає заборону на роботу розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.
Червона зона - все обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі