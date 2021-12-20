У Києві знову заборонять роботу ресторанів

Подальше погіршення епідеміологічної ситуації в столиці може привести до того, що столиця перейде з жовтою карантинної зони в помаранчеву вже з першого серпня.

Завтра буде прийнято остаточне рішення з питання віднесення Києва до зони адаптивного карантину.

«Київ опиниться на кордоні - між помаранчевої і жовтою зоною», - сказав Рубан про прогнози епідеміологічної ситуації з 1 серпня.

Відзначимо! Україна планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.

Жовта зона аналогічна до зеленої, але вже є попереджувальною. Заборонено відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи.

Помаранчева зона, крім вищезгаданих обмежень, передбачає заборону на роботу розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.

Червона зона - все обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів.