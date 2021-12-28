У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу

21:21 28 грудень Київ, Україна

Випадки захворювання на омікрон-варіант коронавірусу вже зафіксовано в столиці, повідомили в Київській держміськ адміністрації (КМДА).

"Сьогодні у місті вже зафіксовано випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (заразність – Ред.), ніж штам "дельта", – написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Перший випадок омікрон-штаму в Україні було виявлено 18 грудня. Людина, яка виявилася інфікованою, привезла вірус з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Тим часом з 30 грудня до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки перейдуть останні два регіони – Волинська та Запорізька області.. Відповідне рішення у вівторок ухвалила державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС.