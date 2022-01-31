У Києві 133 класи в 56 школах перевели на дистанційне навчання

13:07 14 вересень Київ, Україна

«В цілому серед школярів виявили 179 хворих. І 97 серед вчителів», - на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, через коронавірус у педагогів на карантин закрили дві школи Оболонського району. Ще 133 класи у 56 школах перевели на дистанційне навчання через хворобу учнів.



Міський голова додав, що школи будуть продовжувати працювати в певному форматі в умовах помаранчевої карантинної зони. У разі змін класні керівники оперативно проінформують всіх батьків.