У канадській провінції Квебек запроваджують податок для невакцинованих проти COVID-19

12:52 12 січень Київ, Україна





Це перша провінція Канади, яка вводить фінансові штрафи для людей, які не прищепилися, принаймні, однією дозою. За словами прем'єра Квебека Франсуа Лего, розмір штрафу ще не визначили, проте він буде значним. У канадській провінції Квебек, яка має найвищий показник смерті від коронавірусу в країні, вводиться податок для невакцинованих від COVID-19 громадян, пише BBC.Це перша провінція Канади, яка вводить фінансові штрафи для людей, які не прищепилися, принаймні, однією дозою. За словами прем'єра Квебека Франсуа Лего, розмір штрафу ще не визначили, проте він буде значним.

«Я вважаю, що зараз це питання справедливості стосовно тих 90% населення [провінції], які пішли на певні жертви. Я думаю, що ми зобов'язані вжити таких заходів для них», – пояснює він.

Згідно зі статистикою, близько 85% жителів Квебеку отримали хоча б одне щеплення від COVID-19. BBC пише, що кількість невакцинованих у провінції становить 12,5%, що складає половину випадків госпіталізації.