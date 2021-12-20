У Канаді розробили рослинну вакцину проти коронавірусу

13:35 09 грудень Київ, Україна

Канадська біофармацевтична компанія Medicago разом із британсько-американським гігантом із виробництва вакцин GlaxoSmithKline (GSK) успішно випробували вакцину рослинного походження проти Covid-19. Про це повідомляє CBC.



Препарат продемонстрував високу ефективність проти інфекції під час клінічних випробувань та незабаром його можуть схвалити для використання.



Загальний показник ефективності вакцини проти всіх досліджених варіантів вірусу становив 71%, а проти інфекцій Covid-19 будь-якої тяжкості від домінантного дельта-варіанту – 75%. Відомо, що це двокомпонентна вакцина, а її дослідження тривало з березня поточного року.



У разі отримання ліцензії в Канаді препарат стане першою вакциною проти коронавірусу, створеною з використанням технології вірусоподібних частинок, а також першою рослинною вакциною, коли-небудь схваленою для використання людьми.



