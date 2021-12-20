В Ізраїлі навчилися визначати COVID-19 по запаху

В Ізраїлі винайшли пристрій здатний визначати наявність коронавирусной інфекції у людини, по запаху. Тест проводиться за допомогою спеціального пакета з сенсорами.
Ізраїльський стартап NanoScent провів велике випробування Коронавірусние респіратора, який видає результат за 30 секунд, про це повідомив Medicalxpress 24 липня.
Для проведення тесту пацієнт видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні вловити запах вірусу, відзначає видання.
Проаналізувавши дихання приблизно тисячі ізраїльських пацієнтів з COVID-19, дослідники змогли виявити запахи, пов'язані з вірусом.
Головний виконавчий директор компанії Орен Гавро зазначив, що пристрій не замінить лабораторні тести, але є інструментом масового скринінгу.
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