В Ізраїлі навчилися визначати COVID-19 по запаху

20:39 24 липень Київ, Україна

В Ізраїлі винайшли пристрій здатний визначати наявність коронавирусной інфекції у людини, по запаху. Тест проводиться за допомогою спеціального пакета з сенсорами.



Ізраїльський стартап NanoScent провів велике випробування Коронавірусние респіратора, який видає результат за 30 секунд, про це повідомив Medicalxpress 24 липня.



Для проведення тесту пацієнт видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні вловити запах вірусу, відзначає видання.



Проаналізувавши дихання приблизно тисячі ізраїльських пацієнтів з COVID-19, дослідники змогли виявити запахи, пов'язані з вірусом.



Головний виконавчий директор компанії Орен Гавро зазначив, що пристрій не замінить лабораторні тести, але є інструментом масового скринінгу.