В Ізраїлі можуть почати робити четверте щеплення від коронавірусу

16:27 27 грудень Київ, Україна

В Ізраїлі розпочнуть експеримент із застосування четвертої бустерної дози вакцини від коронавірусної інфекції.

Близько 150 добровольців із персоналу лікарні Шиба у Тель-Авіві отримають четверту дозу щеплення вже у понеділок, 27 грудня. Усі вони завершили повний курс вакцинації (3 дози) не пізніше 20 серпня.



Щеплення буде проведено бустерною дозою мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer. Метою дослідження є визначити, чи впливає додаткова доза на рівень антитіл. За даними лікарні, подібне дослідження буде проведене вперше у світі.



Колишній директор відділення трансплантації серця шпиталю Шиба Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді надає захист проти вкрай необхідного омікрону".



В Ізраїлі зараз урядом розглядається рекомендація щодо вакцинації четвертою дозою населення старше 60 років та працівників лікарень. Таким чином, країна намагається протистояти новій хвилі зараження омікрон-варіантом коронавірусної інфекції.



В Ізраїлі повністю щеплені від коронавірусу, тобто трьома дозами вакцини, вважають близько 60 відсотків населення, при цьому більше 30 відсотків населення не отримали жодної дози вакцини.