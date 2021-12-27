В Ізраїлі можуть почати робити четверте щеплення від коронавірусу

В Ізраїлі розпочнуть експеримент із застосування четвертої бустерної дози вакцини від коронавірусної інфекції.
Близько 150 добровольців із персоналу лікарні Шиба у Тель-Авіві отримають четверту дозу щеплення вже у понеділок, 27 грудня. Усі вони завершили повний курс вакцинації (3 дози) не пізніше 20 серпня.
Щеплення буде проведено бустерною дозою мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer. Метою дослідження є визначити, чи впливає додаткова доза на рівень антитіл. За даними лікарні, подібне дослідження буде проведене вперше у світі.
Колишній директор відділення трансплантації серця шпиталю Шиба Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді надає захист проти вкрай необхідного омікрону".
В Ізраїлі зараз урядом розглядається рекомендація щодо вакцинації четвертою дозою населення старше 60 років та працівників лікарень. Таким чином, країна намагається протистояти новій хвилі зараження омікрон-варіантом коронавірусної інфекції.
В Ізраїлі повністю щеплені від коронавірусу, тобто трьома дозами вакцини, вважають близько 60 відсотків населення, при цьому більше 30 відсотків населення не отримали жодної дози вакцини.
Щеплення буде проведено бустерною дозою мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer. Метою дослідження є визначити, чи впливає додаткова доза на рівень антитіл. За даними лікарні, подібне дослідження буде проведене вперше у світі.
Колишній директор відділення трансплантації серця шпиталю Шиба Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді надає захист проти вкрай необхідного омікрону".
В Ізраїлі зараз урядом розглядається рекомендація щодо вакцинації четвертою дозою населення старше 60 років та працівників лікарень. Таким чином, країна намагається протистояти новій хвилі зараження омікрон-варіантом коронавірусної інфекції.
В Ізраїлі повністю щеплені від коронавірусу, тобто трьома дозами вакцини, вважають близько 60 відсотків населення, при цьому більше 30 відсотків населення не отримали жодної дози вакцини.
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