В Івано-Франківську неблагополучна епідемічна ситуація: 10 жовтня 2020 року

Остання доба в Івано-Франківській області була нелегкою. Статистику захворюваності на COVID-19 поповнили ще 165 осіб.

Четверо людей загинули, а всього з початку відстеження - 355. Кількість офіційно підтверджених інфікованих досягла 15 тисяч.

Під час брифінгу з розповсюдження і протидії коронавірусній інфекції 9 жовтня заступник директора департаменту охорони здоров'я ОДА Володимир Дзьомбак повідомив, що смертність становить 2,4% від кількості хворих і переважає серед людей похилого віку. Летальний результат, навіть у молодому віці, пов'язаний з супутніми захворюваннями.

Заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ Тетяна Джус акцентувала, що ситуація в області залишається напруженою і неблагополучною. Очікуване зростання хворих, оскільки темпи щоденного виявлення нових випадків - в межах наростання.

Володимир Дзьомбак зазначив, що заклади охорони здоров'я та медичні працівники готові до надання медичної допомоги пацієнтам.