В Італії виявлено новий коронавірус

У зв'язку з тим, що 20 грудня в Італії зафіксований перший випадок інфікування новим підвидом коронавірусу, що виник в Британії, уряд Італії прийняв рішення призупинити авіасполучення з цією країною.
Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу у людини, яка недавно приїхала з Великобританії. В цей час пацієнт, так само як і людина, яка проживає з ним, ізольовані.
Влада Італії оголосила про припинення авіасполучення з Великобританією. Крім того, заборонено в'їзд в Італію людям, які протягом останніх двох тижнів побували на британській території.
В італійському МОЗ пояснили, що новий штам, судячи з усього, не більше летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського".
Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Новий штам коронавірусу виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії.
20 грудня влада Італії, Бельгії та Нідерландів оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великобританією через побоювання занести новий різновид вірусу на континентальну частину Європи.
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