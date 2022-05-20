В Італії виявлено новий коронавірус

05:13 21 грудня Киев, Украина

У зв'язку з тим, що 20 грудня в Італії зафіксований перший випадок інфікування новим підвидом коронавірусу, що виник в Британії, уряд Італії прийняв рішення призупинити авіасполучення з цією країною.