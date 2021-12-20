В Іспанії через кашлю затриманий турист

23:36 16 липень Київ, Україна

На одному з іспанських пляжів увагу оточуючих привернув кашляющий чоловік. Поліція, яка прибула за викликом пильних відпочиваючих, провела ряд заходів, спрямованих на можливе поширення коронавирусной інфекції.

На популярному іспанському курорті Майорка був заарештований турист з Великобританії. Його взяли під варту через кашлю і загроз заразити всіх коронавірусів. Британцеві примусово зробили тест на COVID-19.

Інцидент стався в одному з ресторанів курортного району Санта-Каталіна. За закладу ходив чоловік без захисної маски, кашляв і заявляв, що заразить всіх оточуючих коронавирусной інфекцією. Відвідувачі ресторану подзвонили в поліцію.

43-річний турист при вигляді правоохоронців намагався втекти, але був затриманий. Під час арешту він чинив опір і вів себе агресивно. Його доставили до відділку і примусово зробили тест на коронавірус. Тест показав негативний результат. Британця відпустили.

Відзначається, що якби турист був інфікований, то йому б загрожувало звинувачення в заподіянні шкоди здоров'ю людей. В даному ж випадку чоловіка звинуватили тільки в опорі арешту.

У поліції зазначають, що британець був нетверезий