В Індії оголошено "коронавірусний шторм"

11:25 26 квітень Київ, Україна

Ослаблення карантинних обмежень в Індії привело до чергового спалаху вірусу в країні. Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав його коронавірусним штормом.

Про це напередодні повідомило агентство Reuters.



"Ми були натхнені після успішної боротьби з першою хвилею інфекції, але цей шторм потряс нашу націю", - підкреслив Моді і закликав всіх громадян Індії вакцинуватися від COVID-19.



Уряд Моді зіткнувся з критикою за те, що він ослабив пильність на початку цього року. Було дозволено проводити великі релігійні та політичні збори, коли кількість хворих в Індії впала до менш ніж 10 тисяч на день. Тоді мало було зроблено для зміцнення системи охорони здоров'я.



Індія вже чотири дні поспіль б'є світові рекорди добового приросту нових заражень коронавірусом. Так, тільки за останню добу коронавірус підтвердили у ще 349,6 тисячі осіб.



Станом на ранок 26 квітня в Індії виявлено понад 17,3 млн випадків COVID-19. Померли більше ніж 195 тисяч осіб.