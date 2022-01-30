В Індії ковід-вакцину Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років

10:03 12 травень Київ, Україна

Центральна організація зі стандартизації лікарських засобів (CDSCO) дозволила проведення дослідження індійської ковід-вакцини Covaxin на дітях у віці від 2 до 18 років.



Про це повідомляє NDTV.

"Після детального обговорення комітет (Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації зі стандартизації лікарських засобів (CDSCO)) рекомендував провести запропоновану II/III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним вирионом, у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в дослідженні візьмуть участь 525 дітей у віці від 2 до 18 років в різних медичних центрах на території Індії.



У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази III цього дослідження.