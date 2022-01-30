В Індії ковід-вакцину Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років

Центральна організація зі стандартизації лікарських засобів (CDSCO) дозволила проведення дослідження індійської ковід-вакцини Covaxin на дітях у віці від 2 до 18 років.
Про це повідомляє NDTV.
Про це повідомляє NDTV.
Відзначається, що в дослідженні візьмуть участь 525 дітей у віці від 2 до 18 років в різних медичних центрах на території Індії.
У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази III цього дослідження.
У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази III цього дослідження.
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