В Індії коронавірусні тіла скидають в Ганг

У річці Ганг виявлено масове скупчення тіл. Експерти припустили, що це - тіла жертв ковідної інфекції, які рідні та близькі хворих відправили в «останнє плавання». Інформацію про це підтвердили і в уряді країни.
Тіла були виявлені на березі річки Ганг, яку індуси вважають святою.
Хоча ЗМІ пов'язують це з пандемією коронавірусу, Сінгх заявив, що розтин чотирьох-п'яти тіл в окрузі Газіпур штату Уттар-Прадеш не виявив вірусної інфекції.
За словами Сінгха, така тенденція може бути викликана нестачею коштів у людей на придбання матеріалів для кремації. Він попросив місцеву владу виділити кошти, щоб заплатити бідним сім'ям 5000 рупій (68 доларів США) для кожної кремації або поховання тіл загиблих. Держава також попросила поліцію патрулювати річки, щоб припинити цю практику. Минулого тижня в Індії до берегів річки Ганг вимило не менше 40 людських тіл.
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