У Греції придумали спосіб популяризувати вакцинацію - €150 на картку

07:33 29 червня Київ, Україна

Для стимуляції бажання вакцинуватися проти коронавірусу серед молодого населення Греції - до 26 років, влада країни має намір з 15 липня дарувати прищепленій молоді грошову картку з 150 євро на рахунку.



Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса від понеділка, 28 червня, повідомляє The Associated Press.



"Ми сподіваємося, що молодь скористається цією можливістю. Держава дякує вам за те, що ви дієте відповідально і робите те, що, я впевнений, ви б в будь-якому випадку зробили", - зазначив Міцотакіс.



За словами міністра цифрової політики Кіріакоса Пьерракакіса, схема цифрового гаманця буде зосереджена на індустрії туризму і розваг.

"Ця карта не скрізь буде прийнята. Вона буде орієнтована на конкретні заходи, - пояснив глава відомства. - Її можна використовувати (для покупки) авіа, поромних і залізничних квитків, для оренди автомобілів, кемпінгів, житла, туристичних послуг, кіно, театру, музичних і танцювальних вистав, музеїв, археологічних розкопок та ін.".

Чиновники також анонсували додаткові свободи для власників сертифікатів про вакцинацію, проте не вдалися в подробиці.



Зараз грецькі політики вивчають юридичні аспекти впровадження обов'язкової COVID-вакцинації для певних категорій працівників, зокрема, для персоналу будинків для літніх людей.



Щодня в Греції з 10,7 млн населення вакцину від коронавірусу отримують до 100 тисяч осіб. За оцінками уряду, близько 35% від загальної чисельності населення або 42% дорослих завершать вакцинацію до кінця червня.