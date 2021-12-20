У Німеччині посилюють карантин через COVID-19

На тлі зростання кількості захворювань COVID-19 у Німеччині глави урядів федеральних земель і представники федерального уряду 18 листопада схвалили рішення посилити протиепідемічні обмеження для громадян, які не вакциновані проти коронавірусу і не перехворіли на COVID-19.
Головним показником для запровадження нових обмежень має стати кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення тієї чи іншої федеральної землі. Якщо цей показник дорівнюватиме трьом, то набуде чинності так зване правило 2G, при якому участь у громадському житті дозволяється лише тим, хто щеплений і перехворів на COVID-19.
Якщо буде зафіксовано шість госпіталізацій на 100 тисяч населення, то набуде чинності правило 2G+, що означає, що крім підтвердження вакцинації або подолання хвороби, потрібно буде також пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. При підвищенні показника госпіталізацій до дев'яти буде введено додаткові обмеження, зокрема, щодо соціальних контактів.
Ці правила діятимуть не тільки при відвідуванні громадських заходів, а й у розважальних закладах, закладах громадського харчування, у готелях та у сфері надання послуг, які не дозволяють дотримуватись соціальної дистанції, наприклад, у перукарнях.
За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 18 листопада у Німеччині зафіксовано 5,2 випадки госпіталізацій на 100 тисяч населення.
Деякі федеральні землі закликають запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників певних професій, наприклад, працівників лікарень та установ по догляду за людьми похилого віку та немічними.
Зі свого боку, влада земель пообіцяла покращити контроль за наявністю у громадян посвідчень про вакцинацію або перенесене захворювання, а також негативних результатів тестів.
Ще одним заходом боротьби з пандемією у ФРН має стати повторна вакцинація жителів країни, які щепилися від коронавірусу кілька місяців тому. За інформацією учасників наради, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) поставила перед урядами земель мету надати 27 мільйонам громадян можливість зробити бустерні щеплення. Наразі їх отримали близько 4,8 мільйона мешканців.
Постійна комісія з вакцинації (Stiko) рекомендувала бустерне щеплення від COVID-19 всім повнолітнім. В окремих випадках дозволили не чекати пів року з моменту останнього щеплення та робити нове вже за п'ять місяців.
Головним показником для запровадження нових обмежень має стати кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення тієї чи іншої федеральної землі. Якщо цей показник дорівнюватиме трьом, то набуде чинності так зване правило 2G, при якому участь у громадському житті дозволяється лише тим, хто щеплений і перехворів на COVID-19.
Якщо буде зафіксовано шість госпіталізацій на 100 тисяч населення, то набуде чинності правило 2G+, що означає, що крім підтвердження вакцинації або подолання хвороби, потрібно буде також пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. При підвищенні показника госпіталізацій до дев'яти буде введено додаткові обмеження, зокрема, щодо соціальних контактів.
Ці правила діятимуть не тільки при відвідуванні громадських заходів, а й у розважальних закладах, закладах громадського харчування, у готелях та у сфері надання послуг, які не дозволяють дотримуватись соціальної дистанції, наприклад, у перукарнях.
За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 18 листопада у Німеччині зафіксовано 5,2 випадки госпіталізацій на 100 тисяч населення.
Деякі федеральні землі закликають запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників певних професій, наприклад, працівників лікарень та установ по догляду за людьми похилого віку та немічними.
Зі свого боку, влада земель пообіцяла покращити контроль за наявністю у громадян посвідчень про вакцинацію або перенесене захворювання, а також негативних результатів тестів.
Ще одним заходом боротьби з пандемією у ФРН має стати повторна вакцинація жителів країни, які щепилися від коронавірусу кілька місяців тому. За інформацією учасників наради, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) поставила перед урядами земель мету надати 27 мільйонам громадян можливість зробити бустерні щеплення. Наразі їх отримали близько 4,8 мільйона мешканців.
Постійна комісія з вакцинації (Stiko) рекомендувала бустерне щеплення від COVID-19 всім повнолітнім. В окремих випадках дозволили не чекати пів року з моменту останнього щеплення та робити нове вже за п'ять місяців.
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