Поліція Німеччини заявила про сплеск підроблених сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу

18:04 19 січень Київ, Україна

Поліція Німеччини розслідує тисячі випадків підозри на підробку сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, повідомило інформаційне агентство dpa.

Дані, отримані з 16 земель країни, доводять, що по всій країні відкрито понад 12 000 поліцейських розслідувань.



Dpa повідомило, що кількість розслідувань різко зросла в грудні після того, як влада оголосила про нові обмеження, які значною мірою позбавили нещеплених людей можливості брати участь у громадському житті.



Ті, хто постачає або використовує підроблені сертифікати, можуть бути піддані суворим покаранням, від штрафів та умовного ув'язнення до втрати роботи.



Прокуратура порушила справу про ненавмисне вбивство після того, як жінка використала підроблений сертифікат про щеплення, щоб продовжити роботу в будинку для людей похилого віку, незважаючи на те, що члени сім'ї були хворі на COVID-19 будинку.



Очікується, що парламент Німеччини почне обговорення загального мандату на вакцинацію найближчими місяцями, хоча урядовці визнають, що цей захід навряд чи набуде чинності протягом кількох місяців.



Майже 73% населення Німеччини отримали повний курс вакцинації проти COVID-19 та майже 48% отримали додаткову ревакцинацію.

Сьогодні, 19 січня, у Німеччині було зафіксовано нову рекордну кількість підтверджених випадків. Агентство з контролю за захворюваннями країни повідомило про 112 323 нових випадків зараження за останні 24 години та 239 смертей, пов'язаних із COVID.