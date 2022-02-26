В Євросоюзі вперше отримано дозвіл вакцинувати підлітків від COVID-19

Як повідомила сьогодні, 28 травня, Європейська медична асоціація (ЕМА), для вакцинації підлітків у віці від 12 до 15 років Європейським агентством з лікарських засобів була схвалена вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech.
Раніше препаратом можна було прищеплювати пацієнтів від 16 років.
Вакцина показала 100-відсоткову ефективність в проведеному дослідженні в США за участю 2 тисяч підлітків віком від 12 до 15 років.
Відзначимо, що дослідження COVID-вакцини серед підлітків проводять також і інші компанії. Раніше в травні Moderna заявила, що її вакцина ефективна і безпечна для підлітків у віці від 12 до 18 років.
Раніше повідомлялося, що Німеччина готова вакцинувати підлітків. До кінця літа всі охочі жителі країни будуть мати можливість зробити щеплення від коронавірусу.
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