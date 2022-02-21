У Єврораді мають намір прискорити процес впровадження ковід-сертифікатів

15:57 25 травень Київ, Україна

На саміті лідерів ЄС порушувалося питання відкриття для туристів зовнішніх кордонів Євросоюзу, однак для цього необхідне введення в експлуатацію ковід-сертифікатів.

Про це заявив офіційний представник глави Євроради Баренд Лейтс в Twitter у вівторок, 25 травня.



Лейтс опублікував фрагмент підсумкової заяви саміту лідерів ЄС.



"Рада Європи вітає угоду по цифровому COVID-сертифікату і закликає до його якнайшвидшого впровадження. Як наступний крок для полегшення вільного пересування в ЄС необхідно до середини червня переглянути рішення Ради про поїздки в ЄС", - сказано в заяві.