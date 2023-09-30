Цього року Україну охопить новий штам коронавірусу Пірола

Війна лише на якийсь час відвернула увагу українців від коронавірусу. На жаль, він нікуди не зник, а наш імунітет страждає від тих обставин, у яких ми зараз живемо. Про нову мутацію коронавірусу розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, наприкінці епідсезону в Україні переважатиме штам коронавірусу Пірола.

Кузін зазначив, що штам Пірола дуже швидко замінює звичний штам Омікрон, який зараз циркулює майже по всьому світу, і, вочевидь, потрапить до кожної країни.

"Немає можливості закрити кордони, обов'язково чи хвора людина приїде, чи українець поїде та приїде в інкубаційному періоді. Таким чином, він рано чи пізно буде на території України. Це призведе до підвищення рівня захворюваності, і, найімовірніше, наприкінці епідсезону, тобто наприкінці 1 кварталу 2024 року, він превалюватиме на території України, як і його зараз реєструють країни європейського регіону", - розповів Кузін.

Заступник міністра додав, що штам Пірола, за класифікацією ВООЗ, потребує спеціального нагляду та моніторингу через те, що не всі його властивості відомі.

"По суті це мутація навколо варіанта Омікрон, яка має всі характеристики, які були притаманні базовому штаму Омікрон. Це означає, що він передається так само швидко, не викликає тяжкого перебігу захворювання у людей, які не мають імунокомпрометованого стану або супутніх тяжких неінфекційних захворювань», – сказав Кузін.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії Covid-19. А 1 липня в Україні скасували карантин через Covid-19.

Останні кілька тижнів МОЗ реєструє поступове зростання захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні. У середньому на тиждень фіксується по 2-2,5 тисяч випадків Covid-19.