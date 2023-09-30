Цього року Україну охопить новий штам коронавірусу Пірола

Війна лише на якийсь час відвернула увагу українців від коронавірусу. На жаль, він нікуди не зник, а наш імунітет страждає від тих обставин, у яких ми зараз живемо. Про нову мутацію коронавірусу розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, наприкінці епідсезону в Україні переважатиме штам коронавірусу Пірола.
Кузін зазначив, що штам Пірола дуже швидко замінює звичний штам Омікрон, який зараз циркулює майже по всьому світу, і, вочевидь, потрапить до кожної країни.
Заступник міністра додав, що штам Пірола, за класифікацією ВООЗ, потребує спеціального нагляду та моніторингу через те, що не всі його властивості відомі.
Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії Covid-19. А 1 липня в Україні скасували карантин через Covid-19.
Останні кілька тижнів МОЗ реєструє поступове зростання захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні. У середньому на тиждень фіксується по 2-2,5 тисяч випадків Covid-19.
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