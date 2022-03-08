В ЄС видано понад 1 млн паспортів вакцинації від COVID

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Перший мільйон жителів ЄС отримали паспорти вакцинації, також запрацював портал для перевірки їхньої правдивості.



COVID-паспорти видають дев'ять країн - Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща.

Такі дані на засіданні Європарламенту у вівторок, 8 червня, озвучив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс, пише видання The Local.



У той самий час загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів почне функціонувати в повну силу 1 липня.



Однак, підрахував Рейндерс, дев'ять країн ЄС вже почали видавати COVID-паспорти своїм громадянам. Серед них Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща.

"Чим більше сертифікатів ми вже можемо видати, тим легше буде процес потім - в іншому випадку ми ризикуємо отримати великий наплив 1 липня, який ми не можемо собі дозволити", - заявив єврокомісар.

Відзначається, що документ може бути представлений як в електронному, так і паперовому вигляді. У нього повинні бути включені, крім інформації щодо імунітету від коронавірусу, мінімальні дані про власника.