В ЄС видано понад 1 млн паспортів вакцинації від COVID

Перший мільйон жителів ЄС отримали паспорти вакцинації, також запрацював портал для перевірки їхньої правдивості.
COVID-паспорти видають дев'ять країн - Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща.
Такі дані на засіданні Європарламенту у вівторок, 8 червня, озвучив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс, пише видання The Local.
У той самий час загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів почне функціонувати в повну силу 1 липня.
Однак, підрахував Рейндерс, дев'ять країн ЄС вже почали видавати COVID-паспорти своїм громадянам. Серед них Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща.
У той самий час загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів почне функціонувати в повну силу 1 липня.
Однак, підрахував Рейндерс, дев'ять країн ЄС вже почали видавати COVID-паспорти своїм громадянам. Серед них Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща.
Відзначається, що документ може бути представлений як в електронному, так і паперовому вигляді. У нього повинні бути включені, крім інформації щодо імунітету від коронавірусу, мінімальні дані про власника.
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