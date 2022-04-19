В ЄС планують початок масової вакцинації в грудні

12:18 25 листопада Київ, Україна

Попри те, що вакцинація в ЄС почнеться вже в грудні, ми не отримаємо очікуваний результат, якщо не забезпечимо рівноправний доступ до вакцини всім країнам, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє пресслужба ЄК в середу, 25 листопада.



Вона повідомила, що вже уклали контракти з шістьма компаніями на постачання COVID-вакцини.



"Перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Нарешті світло в кінці тунелю", - сказала фон дер Ляйен.



Вона закликала країни-члени ЄС готуватися до вакцинації.



"Держави-члени повинні підготувати матеріально-технічне забезпечення для можливого розгортання сотень мільйонів доз. Тому що це наш квиток з цієї пандемії", - сказала глава Єврокомісії.



Також вже в грудні почати вакцинацію планує Туреччина, пише haberler.com



"Ми сподіваємося, що в наступному місяці зможемо провести перші застосування вакцини", - заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.



При цьому навесні Туреччина має намір почати використовувати свою вакцину від коронавірусу.



"Плануємо довести нашу вакцину до рівня заявки не пізніше квітня. Ми думаємо запропонувати вакцину, яку ми розробили, на благо всього людства", - зазначив Ердоган.



В Україні початок вакцинації очікується не раніше кінця весни. У РНБО вважають, що в Україні зможуть вакцинувати від коронавірусу все населення не раніше кінця наступного року.



При цьому у ВООЗ вважають, що вакцини не дадуть результату, якщо всім країнам не буде забезпечений рівноправний доступ, якщо їх не будуть використовувати ефективно і якщо не побороти сумніви щодо вакцин.