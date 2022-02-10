В ЄС досягли угоди щодо "Зелених цифрових перепусток"

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Після чотирьох раундів переговорів європейські інститути змогли дійти згоди з питання впровадження в ЄС COVID-сертифікатів.

Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у четвер, 20 травня.

"Досягнуто угоди за пропозицією Єврокомісії про європейський цифровий сертифікат COVID-19. Я вітаю сьогоднішню попередню угоду, досягнуту Європарламентом і Радою ЄС", - написав він у Twitter.

Домовленість між євроінститутами була досягнута після чотирьох раундів переговорів. При цьому, як підкреслює Agence France-Presse з посиланням на дипломатичні джерела, угода між ЄП і Радою ЄС прокладає шлях для впровадження сертифікатів тільки до кінця червня.



Держави ЄС обговорюють ідею введення визнаних у всіх 27 країнах Євросоюзу сертифікатів вакцинації з початку березня. Назву "зелений цифровий пропуск" придумала Єврокомісія, вона ж запропонувала, щоб даний документ включав три категорії даних: власне про вакцинацію, про дати перенесеного захворювання, що викликається коронавірусом, і про дати та результати ПЛР-тестів.