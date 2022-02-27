В Енергодарі через зростання захворюваності COVID-19 посилений карантин

14:00 04 жовтень Київ, Україна

Як повідомляє мерія міста, в Енергодарі на Запоріжжі з неділі, 4 жовтня, введені більш жорсткі карантинні заходи. У місті атомників різко зріс показник захворюваності коронавірусом.

Заборонені всі масові заходи, окрім необхідних для роботи органів влади. Ресторанам, кафе, нічним клубам заборонено працювати з 23:00 до 07:00.

Керівництво ринків і торгових центрів зобов'язане забезпечити дотримання карантинних норм, в тому числі термометрію та соціальне дистанціювання.

Через виявлення СОVID-19 у працівника дитячого саду №8 на карантин відправили групу №9, а через захворювання учня - 6-А клас загальноосвітньої школи №2.

За останню добу в місті підтвердився 31 випадок захворювання COVID-19, що стало найбільшим приростом за весь час епідемії. Трьох хворих госпіталізували, а решта лікуються амбулаторно.

Через поширення хвороби щодня зростає кількість госпіталізованих, відзначають в мерії. В результаті лікарня сусіднього міста Дніпрорудний, яка є опорною для пацієнтів з COVID, переповнена.

Як повідомлялося раніше, в Україні чотири дні поспіль рекорд по COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання показника до 7-9 тисяч на добу.