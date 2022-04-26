У Дніпрі школярі вигадали маску, яка розпізнає вірусні інфекції

Дніпропетровські юні генії з команди YOVi team сконструювали маски для обличчя, які в лічені секунди можуть виявити вірус ковід і звичайний грип.
Розробники свій пристрій забезпечили датчиками пульсоксиметрії, частоти дихання, які відразу ж визначають симптоми інфекції.
Пристрій "навчили" вимірювати температуру, вологість і забруднення повітря, а також атмосферний тиск.
Всі дані надходять на плату управління, де відбувається аналіз усіх отриманих даних.
Оброблена інформація про стан людини і навколишнє повітря надсилається на смартфон користувача через Bluetooth.
Тепер школярі-винахідники хочуть знайти спонсорів, які допоможуть їм виготовити прототип маски. Він буде надісланий в США на всесвітні змагання з робототехніки - FIRST Robotics Competition.
Розробники свій пристрій забезпечили датчиками пульсоксиметрії, частоти дихання, які відразу ж визначають симптоми інфекції.
Пристрій "навчили" вимірювати температуру, вологість і забруднення повітря, а також атмосферний тиск.
Всі дані надходять на плату управління, де відбувається аналіз усіх отриманих даних.
Оброблена інформація про стан людини і навколишнє повітря надсилається на смартфон користувача через Bluetooth.
Тепер школярі-винахідники хочуть знайти спонсорів, які допоможуть їм виготовити прототип маски. Він буде надісланий в США на всесвітні змагання з робототехніки - FIRST Robotics Competition.
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