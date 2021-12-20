У Дії тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту

13:45 25 листопад Київ, Україна

У додатку «Дія» тепер можна згенерувати сертифікат на основі негативного результату тесту ПЛР. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту проходження аналізу.

Документ генерується на операційних системах Android та iOS.

Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в програмі «Дія» натиснути на вікно «Послуги», потім «Covid-сертифікати» та вибрати тип Covid-сертифіката.

Цим сертифікатом можна скористатися, зокрема, у «жовтій» та «червоній» зонах.