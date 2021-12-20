У ЦГЗ розповіли про можливості повторного інфікування: зареєстровано понад 1 300 випадків

13:17 18 березень Київ, Україна

Наявність антитіл у крові не виключає можливості інфікуватися заново. Згідно з даними ЦГЗ, в Україні зафіксовано понад 1 300 випадків повторного інфікування коронавірусом.



Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина.



За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як ті, що видужали, і потім через деякий час їм знову був поставлений діагноз COVID-19 . Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.

Він додав, що якщо людина перехворіла на COVID-19, то немає гарантій того, що вона не захворіє повторно.