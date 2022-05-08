20:02 03 серпня Київ, Україна

У Чернівецькій області стартувала вакцинація підлітків, сьогодні були щеплені п'ятеро дітей.

Про це 3 серпня повідомив пресцентр Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

"У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п'ятьох дітей. Двоє отримали щеплення в Чернівцях, двоє - у Глибокій та одна дитина - в Герці", - йдеться в повідомленні.

Серед причин, за якими батьки вирішили прищепити дітей, є необхідність виїзду дитини за кордон, а також наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг COVID-19.



"Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти у віці 16-17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря", - підкреслили в ОДА.



Нагадаємо, 17 липня Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики про можливість вакцинації проти коронавірусу дітей старше 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.



Дітям будуть вводити дві дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом в 21-28 днів, відзначали в МОЗ.



Підставою для отримання щеплення є випадки, якщо дитина має високі ризики тяжкого перебігу COVID-19, виїжджає в країну, де для перетину кордону необхідний сертифікат або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів в країні, де для в'їзду або участі вимагають документ про імунізацію, приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty і має підтверджувальні документи.