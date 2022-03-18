У Чернігові запрацює пункт масової вакцинації

15:11 17 червня Київ, Україна

У Чернігові на території актового залу Деснянської райради відкривається пункт вакцинації від COVID, де кожен охочий зможе отримати щеплення.

Інформує секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.
"Пункт вакцинації почне свою роботу 19 і 21 червня. З наступного тижня він буде працювати кожні вихідні", - повідомив Ломако.
Для отримання щеплення від COVID-19, при собі повинен бути паспорт, ідентифікаційний код і мобільний.

Пункт буде вакцинувати людей, що записалися через "Дію" або "гарячу лінію", а також в порядку живої черги.

Згідно з інформацією голови Чернігівської міськлікарні No2, щеплення буде здійснюватися китайською вакциною CoronaVac.

Як і у всіх інших вакцинах, щоб виробився імунітет, необхідно отримати дві дози.