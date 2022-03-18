У Чернігові запрацює пункт масової вакцинації

15:11 17 червня Київ, Україна

У Чернігові на території актового залу Деснянської райради відкривається пункт вакцинації від COVID, де кожен охочий зможе отримати щеплення.



Інформує секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

"Пункт вакцинації почне свою роботу 19 і 21 червня. З наступного тижня він буде працювати кожні вихідні", - повідомив Ломако.

Для отримання щеплення від COVID-19, при собі повинен бути паспорт, ідентифікаційний код і мобільний.



Пункт буде вакцинувати людей, що записалися через "Дію" або "гарячу лінію", а також в порядку живої черги.



Згідно з інформацією голови Чернігівської міськлікарні No2, щеплення буде здійснюватися китайською вакциною CoronaVac.



Як і у всіх інших вакцинах, щоб виробився імунітет, необхідно отримати дві дози.