У Чернігові запрацює пункт масової вакцинації

У Чернігові на території актового залу Деснянської райради відкривається пункт вакцинації від COVID, де кожен охочий зможе отримати щеплення.
Інформує секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.
Інформує секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.
Для отримання щеплення від COVID-19, при собі повинен бути паспорт, ідентифікаційний код і мобільний.
Пункт буде вакцинувати людей, що записалися через "Дію" або "гарячу лінію", а також в порядку живої черги.
Згідно з інформацією голови Чернігівської міськлікарні No2, щеплення буде здійснюватися китайською вакциною CoronaVac.
Як і у всіх інших вакцинах, щоб виробився імунітет, необхідно отримати дві дози.
Пункт буде вакцинувати людей, що записалися через "Дію" або "гарячу лінію", а також в порядку живої черги.
Згідно з інформацією голови Чернігівської міськлікарні No2, щеплення буде здійснюватися китайською вакциною CoronaVac.
Як і у всіх інших вакцинах, щоб виробився імунітет, необхідно отримати дві дози.
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