У Брюсселі тисячі людей протестують проти Covid-обмежень

06:23 10 січень Київ, Україна

Минулої неділі в Брюсселі пройшли багатотисячні акції протесту проти обмежень, пов'язаних з коронавірусом та Омікроном, зокрема.



Насильство, яке затьмарювало попередні, більші демонстрації в бельгійській столиці, не повторилося, хоча поліція втрутилася і оточила невелику групу, що підійшла до штаб-квартири ЄС.



Поки демонстрація йшла містом, натовп — за даними поліції, налічував 5000 людей.



Перед початком маршу поліція затримала 11 підозрюваних, у яких було виявлено феєрверки. Наприкінці було здійснено ще 30 арештів.



У неділю міністр охорони здоров'я Франк Ванденбрук закликав до парламентських дебатів щодо посилення правил карантину, оскільки кількість інфікованих коронавіусом у Бельгії зростає.



Зазначимо, попередні марші переросли у вуличні бої з поліцією, яка була змушена застосувати сльозогінний газ та водомети, але недільний марш закінчився відносно мирно завдяки вжитим заходам посиленої безпеки. Поліція з охорони громадського порядку звела загородження з колючого дроту на дорогах, що ведуть до будівель штаб-квартири Європейського Союзу, задіяла безпілотники та дві вантажівки з водометами.



У період з 30 грудня по 5 січня в Бельгії щодня реєструвалося 17 513 нових випадків зараження коронавірусом, що на 96% більше, ніж попереднього тижня, та 169 госпіталізацій на день, що на 28% більше.