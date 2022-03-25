У Британії розроблена нова методика виявлення Covid-19

Британська компанія Imspex Diagnostics розробила прилад, здатний виявити коронавірус в організмі за кілька секунд.





Відзначається, що дану методику випробували в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах, і результат був успішний. Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання.