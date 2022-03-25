У Британії розроблена нова методика виявлення Covid-19

Британська компанія Imspex Diagnostics розробила прилад, здатний виявити коронавірус в організмі за кілька секунд.
Відзначається, що дану методику випробували в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах, і результат був успішний. Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання.
/>Тест виявився здатним визначити Covid-19 в цих елементах. Пізніше наявність коронавірусу підтвердили іншими способами тестування.
Крім того, тести відрізняли Covid-19 від інших захворювань - астми або бактеріальної пневмонії.
Своєю чергою глава компанії Санті Домінгес заявив, що для масового використання прилад буде готовий через шість місяців за умови достатнього фінансування.
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