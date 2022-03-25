У Британії розроблена нова методика виявлення Covid-19

12:06 02 листопада Київ, Україна

Британська компанія Imspex Diagnostics розробила прилад, здатний виявити коронавірус в організмі за кілька секунд.

Відзначається, що дану методику випробували в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах, і результат був успішний. Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання.

/>Тест виявився здатним визначити Covid-19 в цих елементах. Пізніше наявність коронавірусу підтвердили іншими способами тестування.

Крім того, тести відрізняли Covid-19 від інших захворювань - астми або бактеріальної пневмонії. 

Своєю чергою глава компанії Санті Домінгес заявив, що для масового використання прилад буде готовий через шість місяців за умови достатнього фінансування.