У Бразилії критична ситуація через COVID - ВООЗ

11:29 02 квітень Київ, Україна

У низці штатів Бразилії критична ситуація, лікарні заповнені хворими на COVID-19 більш ніж на 90%, повідомила епідеміолог ВООЗ Марія ван Керхове.



Вона додала, що в лікарнях відділення інтенсивної терапії заповнені більш ніж на 90%. Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус (30 538 840 осіб), Бразилія - на другому (12 839 844), на третьому - Індія (12 221 665). Щодо кількості смертей, то в Бразилії померли 325 284 особи (в США 553 120, в Індії - 162 927).



Відзначимо, що президент країни Жаір Болсонару з початку пандемії применшує загрозу коронавірусу - він закликає бразильців продовжувати ходити на роботу, щоб економіка не завалилася, і «нападає» на губернаторів штатів за те, що ті підсилюють карантин на місцях. Сам же Болсонару вже перехворів на коронавірус. Під час хвороби його бачили на вулиці без маски і він не раз спілкувався з іншими людьми. Також він заявляв, що не буде вакцинуватися: «Під загрозою моє життя? Це моя проблема".



Що стосується вакцинації в країні, то в Бразилії імунізація розпочалася 17 січня. В країні дозволені дві вакцини - AstraZeneca і Sinovac. Станом на 2 квітня в Бразилії вакцинували більше 20 мільйонів осіб (4 млн з них отримали дві дози).